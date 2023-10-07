مراسلتنا: أكثر من 3500 صاروخ باتجاه إسرائيل من قطاع غزة خلال الساعات الماضية

أفادت مراسلتنا بأن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 3500 صاروخ من القطاع خلال ساعات مضت باتجاه الأراضي الإسرائيلية وذلك في إطار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس اليوم السبت.

ومع فجر اليوم أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة وذلك خلال نصف الساعة الأولى من العملية.

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وتلا ذلك مع الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف (غزة)، واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية فقتلوا وجرحوا عددا منهم وأسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

إلى ذلك، أعلنت كتائب "الشهيد عز الدين القسام" تنفيذ هجوم منسق على أكثر من 50 موقعا إسرائيليا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي.

وعلى التوازي من ذلك، بدأ الحراك الدبلوماسي يطفو إلى السطح حيث أعلنت العديد من الدول ضرورة وقف القتال والبدء في الحل السياسي بين إسرائيل وفلسطين.

ويأتي هذا كله عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية مع صباح اليوم السبت.

المصدر: RT