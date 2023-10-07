بالفيديو.. استهداف ناجح لعربة "النمر المدولبة" الإسرائيلية بصاروخ كورنيت الروسي شرق حي الشجاعية

استهدفت كتائب القسام في وقت متأخر من مساء السبت، عربة "النمر المدولبة" الإسرائيلية بصاروخ كورنيت الروسي الصنع، شرق حي الشجاعية في قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسام، مقطع فيديو يوثق عملية تحديد موقع العربة واستهدافها بصاروخ "كورنيت" ما أسفر عن تدميرها.

واقتحمت كتائب القسام اليوم السبت موقع إيرز العسكري شمال قطاع غزة، وقتلت وأسرت من فيه من الجنود الإسرائيليين ضمن معركة "طوفان الأقصى".

كما انتشر مقطع فيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي يؤكد أن مقاتلين فلسطينيين استولوا على 4 دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا وناقلة جند مدرعة من طراز نامر.

واستهدفت كتائب القسام يوم السبت رشاشا إسرائيليا "يرى ويطلق" شرق قطاع غزة باستخدام طائرة عمودية "مسيرة" ضمن معركة "طوفان الأقصى".

كما أجرى أفراد كتائب المجاهدين عمليات تفقدية صباح يوم السبت، داخل إحدى المستوطنات الإسرائيلية الواقعة على الأراضي المتاخمة لقطاع غزة.

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يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقالت قناة "12" الإسرائيلية إن مقاتلي حماس أسروا نحو 50 إسرائيليا حتى الآن، فيما وقع عشرا القتلى ومئات الجرحى.

وأظهرت فيديوهات فرارا جماعيا للمستوطنين.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

المصدر: RT