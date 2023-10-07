الشرطة الألمانية تحقق في احتفالات وتوزيع حلوى في برلين بمناسبة "طوفان الأقصى" (صور)
تحقق شرطة العاصمة الألمانية في تقارير عن قيام أشخاص بتنظيم احتفالات وتوزيع حلوى في برلين على خلفية الهجمات على إسرائيل.
وقالت الشرطة: "يتم حاليا تداول صور لأشخاص يحتفلون بالهجمات على إسرائيل من خلال توزيع الحلوى في شارع سونينالي. زملاؤنا متواجدون في مكان الحادث ويتخذون الإجراءات اللازمة. وتم التعرف على بعض الأفراد وتوجيه الاتهام إليهم. ونحن على اتصال وثيق بالنيابة العامة".
وأشارت صحيفة Welt الألمانية، إلى أن الحديث يدور حول ممثلين عن منظمة "صامدون" المؤيدة للفلسطينيين، الذين وزعوا الحلوى في أحد شوارع برلين يوم السبت احتفالا بهجوم حماس على إسرائيل.
Nachdem die Videos zu #LetzteGeneration#Klimakleber#Klimaextremisten beweisen, wie sehr #Berlin versagt, nun der nächste Fall. Ungestört können auf der #Sonnenallee in #Neukölln Supporter von #Terroristen Morde feiern, die an der Bevölkerung von #Israel begangen wurden.— Capulcu TurkKick (@KickTurk) October 7, 2023
Nein,… pic.twitter.com/uMaXclq6AZ
وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.
ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء السبت ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع الى 232 قتيلا وإصابة نحو 1700 آخرين، جراء التصعيد الإسرائيلي على القطاع.
المصدر: نوفوستي