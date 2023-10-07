اليونيفيل: بعثة حفظ السلام تراقب عن كثب الأحداث الدراماتيكية الجارية في إسرائيل

أعلنت قوات اليونيفيل في بيان، أنها تراقب عن كثب الأحداث الدراماتيكية الجارية في إسرائيل، مؤكدة أن جنود حفظ السلام يتواجدون على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل.

وجاء في البيان: "بعثة حفظ السلام تراقب عن كثب الأحداث الدراماتيكية الجارية في إسرائيل، وجنود حفظ السلام يتواجدون على طول الخط الأزرق بين لبنان واسرائيل للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في تجنب التصعيد".

وتابع البيان: "قيادتنا على اتصال دائم مع الأطراف منذ بداية الأحداث لضمان التنسيق الفعال وتجنب سوء الفهم وهدفنا الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق وتجنب أي تصعيد يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على السكان الذين يعيشون في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي بدء قصف القطاع.

وأفاد مراسلو RT بأن عشرات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، وأشاروا إلى أن صافرات الإنذار تدوي في غلاف القطاع وحتى في محيط تل أبيب.

ودوت صافرات الإنذار في "بيت شيمش" قرب القدس، وفي محيط سجني رامون ونفحة في صحراء النقب، وعدة مناطق في محيط قطاع غزة.

المصدر: RT