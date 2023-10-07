مرشح رئاسي مصري يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين العزل في قطاع غزة

أدان المرشح الرئاسي حازم عمر الاعتداءات الاسرائيلية على المدنيين العزل في قطاع غزة، واستخدام الجيش الإسرائيلي وسائل القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا المرشح الرئاسي الجانب الإسرائيلي إلى ضرورة الوقف الفوري لتلك الاعتداءات والتحلي بضبط النفس وعدم التصعيد.

وحذر حازم عمر الجانب الاسرائيلي من تبعات تصاعد حدة العنف الذي اندلع جراء الممارسات الاستفزازية المتكررة التي دأب الجانب الاسرائيلي على اللجوء إليها، والتي تؤدي إلى تقويض كافة الجهود المبذولة في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتلقي بتبعاتها على مسار عملية السلام.

كما حمل حازم عمر الجانب الإسرائيلي مسؤولية استهداف المراسلين الصحفيين بالرصاص الحي من قبل القوات الإسرائيلية في تكرار ممنهج أصبح السكوت عنه من المجتمع الدولي أمرا غير مقبول.

وحث المرشح الرئاسي الجانب الإسرائيلي على تغليب صوت العقل وضرورة التهدئة والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني من أجل استئناف جهود عملية السلام.

المصدر: RT