السفير الروسي لدى إسرائيل يستبعد انتهاء التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخير خلال الأيام المقبلة

أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، أن تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير مسبوق، ومن غير المرجح أن يتم حل الوضع "خلال الأيام المقبلة".

وقال: "للأسف، فإن التصعيد غير المسبوق في العقود الأخيرة، لا يعطي أملا يبشر بأي حل خلال الأيام المقبلة، لأن التصعيد لم يسبق له مثيل".

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وأضاف: "حتى الآن ليس لدينا بيانات عن تعرض مواطنينا لجروح أو خسائر في الأرواح. ونحن نراقب الوضع عن كثب وسنكون على استعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة. هناك مناشدات للقسم القنصلي بالسفارة، لكنها في المجمل أسئلة مثل كيفية التعامل مع الوضع الحالي، هل سيتم إلغاء الرحلات الجوية في المطار الدولي، هل سيتم إجلاء السياح؟ ونحن نجيب عن هذه الأسئلة".

وأكد أن روسيا ستقوم بإجلاء رعاياها من منطقة الاشتباكات الفلسطينية الإسرائيلية إذا لزم الأمر.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء السبت ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع الى 232 قتيلا وإصابة نحو 1700 آخرين، جراء التصعيد الإسرائيلي على القطاع.

المصدر: RT