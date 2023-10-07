"بوليتيكو": هجوم حماس يمثل فشلا استخباراتيا إسرائيليا

أكد نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، تشاك فريليتش، أن حقيقة قيام الجناح المسلح لحركة حماس بالتخطيط وتنفيذ أعمال هجومية ضد إسرائيل تشير إلى فشل الاستخبارات الإسرائيلية.

وقال فريليتش لصحيفة "بوليتيكو": "هذا فشل من وجهة نظر الاستخبارات العملياتية. ومن الواضح أننا أخذنا على حين غرة. إن مقر الفرقة المسؤول عن قطاع غزة محتل وتسوده حالة من الفوضى".

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وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق بأن أكثر من 100 إسرائيلي قتلوا في الهجوم الواسع لكتائب القسام التابعة لحركة حماس منذ ساعات صباح اليوم السبت.

المصدر: RT