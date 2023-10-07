 
مباشر

"بوليتيكو": هجوم حماس يمثل فشلا استخباراتيا إسرائيليا

أخبار العالم

Globallookpress Mohammed Talatene
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w6jx

أكد نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، تشاك فريليتش، أن حقيقة قيام الجناح المسلح لحركة حماس بالتخطيط وتنفيذ أعمال هجومية ضد إسرائيل تشير إلى فشل الاستخبارات الإسرائيلية.

وقال فريليتش لصحيفة "بوليتيكو": "هذا فشل من وجهة نظر الاستخبارات العملياتية. ومن الواضح أننا أخذنا على حين غرة. إن مقر الفرقة المسؤول عن قطاع غزة محتل وتسوده حالة من الفوضى".

إقرأ المزيد
كتائب القسام تتوعد بعد قصف برج فلسطين: على تل أبيب أن تنتظر ردنا المزلزل
كتائب القسام تتوعد بعد قصف برج فلسطين: على تل أبيب أن تنتظر ردنا المزلزل

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق بأن أكثر من 100 إسرائيلي قتلوا في الهجوم الواسع لكتائب القسام التابعة لحركة حماس منذ ساعات صباح اليوم السبت.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا