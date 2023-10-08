بلينكن: إسرائيل طلبت من واشنطن مساعدات عسكرية إضافية لتنفيذ عملية في قطاع غزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن تدرس الطلبات الإسرائيلية للحصول على مساعدات عسكرية إضافية لتنفيذ عملية في قطاع غزة.

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة تراجع طلبات إضافية قدمتها إسرائيل.

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وأشار إلى أنه بموجب المذكرة الموقعة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، تقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لإسرائيل بمبلغ 3.8 مليار دولار سنويا.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمر بتقديم مساعدات إضافية لإسرائيل على خلفية الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية.

أجرى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أمس الأحد مكالمته الهاتفية الثانية، خلال أقل من 24 ساعة، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ليحصل على دعم واشنطن غير المشروط لمواجهة "طوفان الأقصى".

أفادت صحيفة Business Insider في وقت سابق بأن المساعدات لأوكرانيا شغلت اهتمام واشنطن، وتم إرسال الأسلحة إلى هناك حتى من إسرائيل، لكن الأعمال القتالية الجديدة في إسرائيل يمكن أن تغير هذا الوضع.

وأطلقت فصائل فلسطينية أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT