للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.. نتنياهو يهاتف بايدن للدعم في مواجهة "طوفان الأقصى"

أجرى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مكالمته الهاتفية الثانية، خلال أقل من 24 ساعة، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ليحصل على دعم واشنطن غير المشروط لمواجهة "طوفان الأقصى".

وقال مكتب نتنياهو إنه "أجرى محادثة هاتفية أخرى مع الرئيس بايدن وحصل من خلالها على دعم واشنطن غير المشروط لدولة إسرائيل".

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وذكر بيان مكتب نتنياهو أنها المحادثة الثانية بين الزعيمين خلال أقل من 24 ساعة وسط تصاعد التوتر مع قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، عينّ رئيس الحكومة نتنياهو، الجنرال المتقاعد جال هيرش، مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين في عملية "طوفان الأقصى".

وأوعز نتنياهو إلى كافة الوزارات بالخضوع لتعليماته في كل ما يتعلق بملف الأسرى والمفقودين في قطاع غزة.

بدورها، اعترفت القوات الإسرائيلية بسقوط قتلى في صفوفها بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء السبت أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع بلغت 370 قتيلا وإصابة حوالي 2200 آخرين جراء القصف الإسرائيلي

المصدر: RT