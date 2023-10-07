Business Insider: على الولايات المتحدة الاختيار بين مساعدة إسرائيل أو أوكرانيا

أفادت صحيفة Business Insider أن المساعدات لأوكرانيا شغلت اهتمام واشنطن، وتم إرسال الأسلحة إلى هناك حتى من إسرائيل، لكن الأعمال القتالية الجديدة في إسرائيل يمكن أن تغير هذا الوضع.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل شريك رئيسي للولايات المتحدة، وبمجرد بدء الأعمال القتالية هناك، وعدت واشنطن بتزويد إسرائيل بكل ما تحتاجه.

وأضافت أنه تم استنفاد الاحتياطيات العسكرية الأمريكية، والقدرة الإنتاجية ليست كافية لتأمين احتياجات أوكرانيا.

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ويتوقع الخبراء أنه سيتعين على واشنطن "اختيار من ستساعد: أوكرانيا أو إسرائيل".

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان يوم السبت، إن الولايات المتحدة تدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الذي شنته "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس ضد إسرائيل.

ووجه الرئيس الأمريكي تحذيرا لأي طرف آخر معاد لإسرائيل يسعى للحصول على ميزة في هذا الوضع، مردفا بالقول "إن دعم حكومتي لأمن إسرائيل قوي للغاية ولا يتزعزع".

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه إذا توقف توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا غدا، فسوف "يبقى أمامها أسبوع لتعيشه".

أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يسعى إلى تسوية مع روسيا بسبب فشله في الحصول على التمويل الكافي من الدول الغربية.

المصدر: RT