"سكاي نيوز": خفض المساعدات الغربية قد يجبر زيلينسكي على التسوية مع روسيا

أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يسعى إلى تسوية مع روسيا بسبب فشله في الحصول على التمويل الكافي من الدول الغربية.

وأشارت إلى أن القرار النهائي بشأن مصير النزاع الأوكراني "يبقى في يد زيلينسكي".

وأضافت: "بما أن النزاعات تنتهي بهزيمة أحد الأطراف، وهو أمر غير مرجح في هذه الحرب، أو يتم التوصل إلى حل وسط، القرار يبقى بيده".

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ونوهت إلى أنه في الوقت الحالي يبدو أن الحديث يدور حول بداية النهاية لأوكرانيا.

كما أكدت أن المساعدات العسكرية والمالية لكييف أصبحت عبئا خطيرا على الدول الغربية.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، في وقت سابق بأن سلطات بلاده فعلت الكثير لدعم أوكرانيا، وليس هناك إمكانيات أكبر بسبب محدودية الموارد لدى روما.

كما أعلن الرئيس البلغاري، رومين راديف، أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل استمرار النزاع في أوكرانيا، وأكد أن إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى تسوية النزاع.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعباً بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: RT