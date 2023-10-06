رئيس بلغاريا: أوروبا لم تعد قادرة على تحمل استمرار النزاع في أوكرانيا

أعلن الرئيس البلغاري، رومين راديف، أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل استمرار النزاع في أوكرانيا، وأكد أن إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى تسوية النزاع.

وقال راديف خلال اجتماع غير رسمي لرؤساء 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في مدينة بورتو البرتغالية: "لا يمكن لأوروبا أن تسمح باستمرار هذه الحرب، ومن الضروري البحث عن نهج هدفه الرئيسي هو إحلال السلام في أوكرانيا. ولهذا السبب فإن هناك حاجة ضرورية لإرادة سياسية قوية ودبلوماسية ومفاوضات مكثفة لتحقيق سلام عادل ومستدام على أساس مبادئ الأمم المتحدة المعترف بها دوليا".

إقرأ المزيد

كما أكد أن إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى تسوية النزاع، بل هناك حاجة إلى "توازن معقول بين التدابير العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية".

وتجاوز إجمالي المساعدات لأوكرانيا التي وعدت بها دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته 130 مليار يورو، والمساعدات الأمريكية أقل من 70 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي