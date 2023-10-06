 
مباشر

رئيس بلغاريا: أوروبا لم تعد قادرة على تحمل استمرار النزاع في أوكرانيا

أخبار العالم

رئيس بلغاريا: أوروبا لم تعد قادرة على تحمل استمرار النزاع في أوكرانيا
AP Richard Drew
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w6d9

أعلن الرئيس البلغاري، رومين راديف، أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل استمرار النزاع في أوكرانيا، وأكد أن إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى تسوية النزاع.

وقال راديف خلال اجتماع غير رسمي لرؤساء 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في مدينة بورتو البرتغالية: "لا يمكن لأوروبا أن تسمح باستمرار هذه الحرب، ومن الضروري البحث عن نهج هدفه الرئيسي هو إحلال السلام في أوكرانيا. ولهذا السبب فإن هناك حاجة ضرورية لإرادة سياسية قوية ودبلوماسية ومفاوضات مكثفة لتحقيق سلام عادل ومستدام على أساس مبادئ الأمم المتحدة المعترف بها دوليا".

إقرأ المزيد
روسيا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث امدادات السلاح الغربية إلى أوكرانيا
روسيا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث امدادات السلاح الغربية إلى أوكرانيا

كما أكد أن إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى تسوية النزاع، بل هناك حاجة إلى "توازن معقول بين التدابير العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية".

وتجاوز إجمالي المساعدات لأوكرانيا التي وعدت بها دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته 130 مليار يورو، والمساعدات الأمريكية أقل من 70 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا