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روسيا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث امدادات السلاح الغربية إلى أوكرانيا

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روسيا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث امدادات السلاح الغربية إلى أوكرانيا
Gettyimages.ru
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أعلن النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا دعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 13 أكتوبر لبحث الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا

وأشار بوليانسكي، عبر قناته على تلغرام، إلى أن مجلس الأمن الدولي في الأسبوع المقبل، سيتعين عليه مرة أخرى مناقشة في القضايا الأوكرانية.

وأضاف: "دعا الأوكرانيون والغربيون الداعمون لهم لعقد اجتماع لمناقشة الهجوم الصاروخي على قرية جروزا بمنطقة خاركوف في أوكرانيا،  المقرر عقده في يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر".

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وتابع بوليانسكي: "بما أننا عادة لا نسمح للغربيين بنشر رواياتهم بحرية من منصة مجلس الأمن، فقد طلبنا على الفور عقد اجتماع لمناقشة شحنات الأسلحة التي يرسلها الغرب لأوكرانيا، وسيعقد الاجتماع في يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر".

المصدر: تاس

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