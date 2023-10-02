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بوليانسكي: لم تتم مناقشة أي حلول للأزمة الأوكرانية في إطار الأمم المتحدة

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بوليانسكي: لم تتم مناقشة أي حلول للأزمة الأوكرانية في إطار الأمم المتحدة
Sputnik
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أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن كييف تبدي عدم جهوزيتها المطلقة لبحث أي شيء مع موسكو وأن حل الوضع الأوكراني عبر التفاوض لم يُطرح في الأمم المتحدة.

وقال دميتري بوليانسكي في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "في إطار الأمم المتحدة، لم يتم طرح مسألة التسوية عبر التفاوض بأي شكل من الأشكال. وقد صرّح الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) في وقت سابق أنّه مستعد ليكون وسيطا في حال كان الجانبان على استعداد لهذا الأمر".

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وأضاف بوليانسكي: "لكننا نعلم جيدا أن أوكرانيا رفضت في إحدى المرات الخطة التي تمّ التوقيع عليها بالفعل بالأحرف الأولى للتسوية السلمية.."، وأيضا أقرّ الرئيس فلاديمير زيلينسكي مرسوما من أجل "حرق كل الجسور (للتفاوض).. وحظر المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وتابع نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "لكن كل هذا من المتوقع أن يتم على مستوى أدنى، حيث يمكن مناقشة كل شيء".

وأكد أنه لا يرى أي جهود أو مقترحات حقيقية لعملية التفاوض، "ولا يوجد أي حوار حول هذا الموضوع في إطار المنظمة الأممية".

وأردف قائلا: "لذلك فإن الجميع مجبر على أخذ هذا الموقف بعين الاعتبار. (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف، عندما كان هنا، أكد أننا أبدا لم نرفض المفاوضات".

المصدر: تاس

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