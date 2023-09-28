موسكو تدعو كندا إلى دعم مشروع القرار الروسي ضد تمجيد النازية

دعا نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي كندا إلى تأييد مشروع القرار الروسي ضد تمجيد النازية إذا كانت أوتاوا تريد الاعتذار عن تكريمها للنازي الأوكراني العجوز.

وكتب بوليانسكي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "سيكون اعتذارا حقيقيا إذا دعمت كندا قرارنا السنوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين تمجيد المتعاونين مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أنه في العام الماضي تم اعتماد مشروع قرار "مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة والممارسات الأخرى التي تساهم في تصعيد الأشكال الحديثة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب" بأغلبية الأصوات. ولكن صوتت كندا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجورجيا ومولدوفا واليابان وأوكرانيا ضده.

وأضاف بوليانسكي: "سنرى في نوفمبر ما إذا كانت حكومة ترودو تريد حقا إجراء بعض التعديلات".

وقدم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأربعاء، اعتذارا علنيا عن الحادث.

وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

تم تقديم المحارب السابق في القوات النازية على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، وأكرمه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتصفيق.

واتضح لاحقا أن هونكا، كان عضوا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "غاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.

المصدر: تاس