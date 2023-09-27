سلوتسكي: اعتذار ترودو عن فضيحة البرلمان "ثرثرة تبرير مثيرة للشفقة"

وصف رئيس لجنة مجلس "الدوما" للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، اعتذار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عن فضيحة تكريم النازي العجوز في البرلمان، بأنها "ثرثرة تبرير مثيرة للشفقة".

وقال سلوتسكي: "إن اعتذار ترودو المتأخر عن فضيحة تكريم النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا، في البرلمان الكندي، يبدو وكأنه ثرثرة مبررة مثيرة للشفقة، ومن الواضح أن رئيس الوزراء الكندي، اتخذ مثل هذه الخطوة بسبب سخط المجتمع الدولي، ولم يندم بجدية على ما حدث".

وأشار أيضا إلى أنه بجانب ياروسلاف هونكا، كان يقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، "المؤيد الأيديولوجي للأيديولوجية النازية".

وأضاف سلوتسكي: "لقد صفقوا له.. ونتيجة لما حدث، ما زالوا يعتزمون الاستمرار في رعاية ودعم نظام النازيين الجدد في كييف.. على أية حال، لا ينبغي السماح لما حدث أن يمر دون أن يلاحظه أحد، ويجب أن تحظى حادثة دعوة هونكا إلى البرلمان الكندي بتقييم قضائي دولي، باعتبارها جريمة لإعادة تأهيل النازية".

وأكد: "كل هذه الاعتذارات لا قيمة لها، وكل دموع التماسيح لا تظهر حقيقية السياسيين الغربيين".

واتخذت فضيحة تكريم النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا، في البرلمان الكندي منحى جديدا، عقب اعتذار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، بزعم عدم معرفته بحقيقة تكريم أحد قدامى النازيين.

وعقب اعتذار ترودو بعدم إحاطته بدعوة أحد قدامى المحاربين النازيين إلى البرلمان الكندي، انتشرت صورة تظهر أحد هؤلاء المحاربين في غرفة استقبال ترودو، ليظهر بتلك الصورة كذب ترودو بهذا الصدد.

وأثار حضور المحارب السابق في قوات الـ "إس إس" للبرلمان الكندي فضيحة كبرى، حيث تعرضت السلطات الكندية للانتقادات من مختلف الجهات.

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المصدر: RT