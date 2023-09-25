سفير بولندا ينتظر الاعتذار فهل يطول الانتظار

قال سفير بولندا في أوتاوا فيتولد دزيلسكي، إن بلاده لن تقبل أبدا بمحاولات تبييض سمعة النازيين وتطالب باعتذار عن دعوة النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا إلى مجلس العموم الكندي.

وكتب السفير على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "في 22 سبتمبر، استقبل القادة الكنديون والأوكرانيون بحفاوة بالغة في مجلس العموم الكندي، أحد أعضاء فرقة إس إس -غاليسيا، الفرقة العسكرية الأوكرانية سيئة السمعة في الحرب العالمية الثانية والمسؤولة عن قتل الآلاف من البولنديين واليهود. ورغم أن بولندا تعتبر أفضل حليف لأوكرانيا، فإنها لن توافق أبدا على تبرئة مثل هؤلاء الأشرار! أنا كسفير لبولندا لدى كندا، أنتظر الاعتذار".

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ويشار إلى أنه تمت دعوة ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عاما إلى الاجتماع البرلماني يوم الجمعة بمناسبة زيارة فلاديمير زيلينسكي، وخلال الفعالية قام رئيس مجلس العموم الكندي بتقديم هونكا وسط تصفيق الجمهور باعتباره "مقاتلا من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس خلال الحرب العالمية". لكن في الواقع، تبين أن هونكا كان عضوا سابقا في فرقة المتطوعين "غاليسيا" التابعة لقوات إس إس النازية، والتي عمل فيها قوميون أوكرانيون ولم يقاتلوا ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهروا أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروس والسلوفاك.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية صورة للحدث مع التعليق: "زيلينسكي و(رئيس الوزراء الكندي جوستين) ترودو يحييان ياروسلاف هونك، الذي كان حاضرا في البرلمان، والذي خدم في الفرقة الأولى للجيش الوطني الأوكراني خلال الحرب العالمية الثانية".

المصدر: تاس