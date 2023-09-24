أسوشيتد برس: زيلينسكي يرحب بنازي سابق في برلمان كندا

رحب فلاديمير زيلينسكي أثناء وجوده في برلمان كندا، بقومي أوكراني في الـ 98 من عمره خدم في الفرقة الأوكرانية الأولى، والتي تسمى أيضا فرقة SS غاليتسيا، خلال الحرب العالمية الثانية.

تظهر ذلك الصور التي نشرتها وكالة أسوشيتد برس، لرئيس نظام كييف وهو يلقي كلمة في البرلمان الكندي.

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وجاء في تعليق على إحدى الصور التي التقطت خلال خطاب زيلينسكي في البرلمان الكندي يوم الجمعة: "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوجهان التحية لياروسلاف هونكا، الذي خدم في الفرقة الأوكرانية الأولى خلال الحرب العالمية الثانية ثم هاجر إلى كندا".

تم تشكيل فرقة قوات "أس أس" الخاصة "غاليتسيا" (المعروفة أيضًا باسم "غاليتشينا") من سكان غرب أوكرانيا في عام 1943. وفي يوليو 1944، تم القضاء عليها بالكامل تقريبا في معركة قرب برودي، ثم تمت إعادة تشكيلها واستخدامها في سلوفاكيا ويوغوسلافيا والنمسا.

في أبريل 1945، تم سحبها من قوام قوات "أس أس"، وأعيدت تسميتها لتصبح الفرقة الأوكرانية الأولى وأصبحت جزءا من الجيش الوطني الأوكراني. وفي مايو، استسلمت وحداتها للقوات البريطانية والأمريكية.

يوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس الوزراء الكندي خلال زيارة زيلينسكي، إلى العاصمة أوتاوا، عن حزمة مساعدات لأوكرانيا تبلغ قيمتها 650 مليون دولار كندي.

المصدر: تاس