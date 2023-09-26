الخارجية الكندية تطالب رئيس البرلمان بالاستقالة بعد فضيحة تكريم النازي الأوكراني العجوز

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن رئيس مجلس العموم أنتوني روتا، يجب أن يستقيل بسبب وصمة العار التي سببها لبلاده، وفضيحة تكريمه للنازي الأوكراني العجوز في البرلمان.

وأوضحت جولي: "ما حدث يوم الجمعة غير مقبول على الإطلاق، إنه وصمة عار على مجلس النواب وعلى الكنديين، أعتقد أن رئيس المجلس يجب أن يصغي ويقدم استقالته".

وأثارت فضيحة تكريم النازي المسن في البرلمان الكندي خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى أوتاوا ردود فعل واسعة من العالم أجمع.

ودعا نائب البرلمان الأوكراني السابق إيليا كيفا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لانتقاد وتقييم استقبال وتكريم النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا في البرلمان الكندي.

كما قالت الأمم المتحدة إنها تعارض أي تكريم للأشخاص المتورطين في أنشطة النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية، تعليقا على تكريم البرلمان الكندي للمحارب الأوكراني السابق في قوات الـ "إس إس".

هذا وانتقدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، التكريم الذي حظي به النازي الأوكراني المسن ياروسلاف هونكا، خلال استقبال فلاديمير زيلينسكي في برلمان كندا. ووصفت هذه الفعالية، بأنها استهزاء وقح وسافر تجاه ذكرى ضحايا النازية، التي خدمها المتعاونون الأوكرانيون الذين أفلتوا لاحقا من مسؤولية المشاركة في الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة من الاتحاد السوفيتي والدول الأوروبية، والذين قامت كندا باستقبالهم بترحاب بعد انتهاء الحرب الوطنية العظمى.

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المصدر: نوفوستي