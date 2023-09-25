الأمم المتحدة تعلق على فضيحة تكريم برلمان كندا للمحارب السابق في قوات الـ "إس إس"

قالت الأمم المتحدة إنها تعارض أي تكريم للأشخاص المتورطين في أنشطة النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية، تعليقا على تكريم البرلمان الكندي لمحارب أوكراني سابق في قوات الـ "إس إس".

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إلى أن "رئيس البرلمان في أوتاوا قد قدم اعتذارا لدعوته هذا الشخص".

وأضاف: "نحن نعارض بالطبع أي تكريم للأشخاص الذين شاركوا في أنشطة النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية".

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وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، المحارب السابق في الفرقة الـ 14 "غاليسيا" لقوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية، لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وتم تقديم المحارب السابق في القوات النازية على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، وأكرمه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو والرئيس الأوكراني زيلينسكي بالتصفيق.

وأثار حضور المحارب السابق في قوات الـ "إس إس" للبرلمان الكندي فضيحة كبرى، حيث تعرضت السلطات الكندية للانتقادات من مختلف الجهات. وطالب السفير البولندي في كندا اعتذارا رسميا، حيث كانت فرقة "غاليسيا" متورطة في مجازر ضد السكان البولنديين أثناء الحرب.

وقد اعتذر رئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا عن دعوته المحارب النازي السابق، مشيرا إلى أنه لم يكن علم بانتماء هونكا إلى قوات الـ "إس إس".

المصدر: نوفوستي