ترودو يتعهد بالاعتذار عن دعوة النازي الأوكراني العجوز إلى البرلمان

صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الأربعاء، بأنه سيقدم قريبا اعتذارا علنيا عن دعوة رجل القوات الخاصة الأوكراني ياروسلاف هونكا إلى برلمان البلاد.

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وقال ترودو: "قريبا سأتوجه بخطاب إلى مجلس النواب والكنديين والشعب اليهودي هنا وحول العالم، وكذلك الأوكرانيين، لتقديم اعتذار علني للبرلمان عما حدث يوم الجمعة الماضي".

وطالب زعيم الحزب المحافظ في كندا بيير بواليفر ترودو، في وقت سابق اليوم بالاعتذار عن تكريم المحارب الأوكراني السابق في قوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية.

وأكد أنه "إذا كان ترودو يريد السلطة فعليه أن يتحمل المسؤولية ويعتذر لليهود والبولنديين والأوكرانيين وجميع الكنديين، بدلا من الاختباء لليوم الثالث على التوالي، والحضور لمجلس العموم والاعتراف بمسؤوليته".

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وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، المحارب السابق في الفرقة الـ 14 "غاليسيا" لقوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية، لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وتم تقديم المحارب السابق في القوات النازية على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، وكرمه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو والرئيس الأوكراني زيلينسكي بالتصفيق.

واتضح لاحقا أن هونكا، كان عضوا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "غاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.

وأثار حضور المحارب السابق في قوات الـ "إس إس" للبرلمان الكندي فضيحة كبرى، حيث تعرضت السلطات الكندية للانتقادات من مختلف الجهات. وطالب السفير البولندي في كندا اعتذارا رسميا، حيث كانت فرقة "غاليسيا" متورطة في مجازر ضد السكان البولنديين أثناء الحرب.

وقد اعتذر رئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا عن دعوته المحارب النازي السابق، مشيرا إلى أنه لم يكن علم بانتماء هونكا إلى قوات الـ "إس إس".

المصدر: نوفوستي