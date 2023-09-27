زعيم المحافظين في كندا يدعو ترودو للاعتذار عن تكريم المحارب السابق في قوات الـ "إس إس"

دعا زعيم الحزب المحافظ في كندا بيير بواليفر رئيس وزراء البلاد جاستين ترودو لتقديم الاعتذار عن تكريم المحارب الأوكراني السابق في قوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية.

وقال بوالفير في كلمة مصورة له، يوم الأربعاء، إن "رئيس الوزراء مسؤول الآن عن اللحظة الدبلوماسية الأكثر عارا في تاريخ كندا. وماذا يفعل؟ إنه يختبئ في منزله لليوم الثالث بدلا من الحضور لمجلس العموم والاعتراف بمسؤوليته".

وأضاف أن "هناك دائما أي شخص آخر يتحمل المسؤولية عندما يخص الأمر ترودو".

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وأكد أنه "إذا كان يريد السلطة فعليه أن يتحمل المسؤولية ويعتذر لليهود والبولنديين والأوكرانيين وجميع الكنديين".

وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، المحارب السابق في الفرقة الـ 14 "غاليسيا" لقوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية، لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وتم تقديم المحارب السابق في القوات النازية على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، وأكرمه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو والرئيس الأوكراني زيلينسكي بالتصفيق.

وأثار حضور المحارب السابق في قوات الـ "إس إس" للبرلمان الكندي فضيحة كبرى، أسفرت عن استقالة رئيس مجلس العموم أنتوني روتا، الذي اعترف بمسؤوليته عن دعوة هونكا للبرلمان.

وأشار روتا إلى أنه لم يكن علم بانتماء هونكا إلى قوات الـ "إس إس".

المصدر: نوفوستي