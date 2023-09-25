تصفيق حار لحظة تكريم النازي الأوكراني العجوز في برلمان كندا

اعتذر رئيس مجلس العموم الكندي عن دعوة مقاتل أوكراني خدم في الفرقة التطوعية إس إس "غاليسيا" النازية إلى البرلمان وتكريمه خلال زيارة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلى كندا.

وقد صفق المشرعون الكنديون لياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عاما عندما لفت رئيس البرلمان أنتوني روتا الانتباه إليه بعد خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مجلس العموم الكندي يوم الجمعة. وقدم روتا هونكا على أنه من قدامى المحاربين في القتال ضد الروس خلال الحرب العالمية الثانية.

وصفق المشرعون الكنديون لهونكا، كما رفع زيلينسكي قبضته تقديرا له، بينما أدى هونكا التحية من صالة العرض خلال التصفيقين المنفصلين. ووصفه روتا بأنه بطل أوكراني وبطل كندي، مضيفا أن البرلمان يشكره على كل خدماته.

المصدر: AP