أعلن رئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا أنه سيستقيل بعد تكريم النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا، في البرلمان الكندي بحضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال روتا: "بقلب حزين أبلغ أعضاء البرلمان باستقالتي من منصب رئيس مجلس العموم".

وحمّل مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، روتا، مسؤولية دعوة النازي هونكا إلى برلمان البلاد.

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واعتذر روتا في وقت سابق عن دعوة النازي الأوكراني في وقت سابق. قائلا إنه اتخذ القرار بدعوة هونكا إلى البرلمان بشكل شخصي، ولم يعرف أحد، بما في ذلك أعضاء الوفد الأوكراني، من الذي سيتم تكريمه.

وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، المحارب السابق في الفرقة الـ 14 "غاليسيا" لقوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية، لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة زيلينسكي.

تم تقديم المحارب السابق في القوات النازية على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، وأكرمه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتصفيق.

واتضح لاحقا أن هونكا، كان عضوا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "غاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.

المصدر: نوفوستي