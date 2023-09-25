مكتب ترودو يحمّل رئيس البرلمان الكندي مسؤولية دعوة النازي الأوكراني إلى البرلمان

حمّل مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، رئيس مجلس العموم الكندي، أنتوني روتا، مسؤولية دعوة أحد النازيين إلى برلمان البلاد.

وقال ترودو: "اعتذر رئيس مجلس العموم وتحمل المسؤولية الكاملة عن دعوة ياروسلاف هونكا، إلى البرلمان. هذا صحيح".

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واعتذر روتا في وقت سابق عن دعوة مقاتل أوكراني خدم في الفرقة التطوعية إس إس "غاليسيا" النازية إلى البرلمان وتكريمه خلال زيارة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلى كندا.

وحظي ياروسلاف هونكا، الذي قدمه رئيس البرلمان على أنه من قدامى المحاربين في القتال ضد الروس خلال الحرب العالمية الثانية، بحفاوة بالغة يوم الجمعة خلال اجتماع احتفالي للبرلمان بمناسبة زيارة زيلينسكي.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية صورة مع التعليق "زيلينسكي و(رئيس الوزراء الكندي جوستين) ترودو يحييان ياروسلاف هونك، الذي كان حاضرا في البرلمان، والذي خدم في الفرقة الأولى للجيش الوطني الأوكراني خلال الحرب العالمية الثانية".

واتضح لاحقا أن هونكا، كان عضوا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "غاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.

المصدر: تاس