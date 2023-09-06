أكد عضو مجلس "الدوما" الروسي عن القرم ميخائيل شيريميت، أنه لا يمكن اعتبار الحرب العالمية الثانية منتهية ما دام يحكم أوكرانيا معتنقو الفكر الفاشي، وأعوانهم.

وأضاف شيريميت أن "النظام النازي في كييف يحاول الاختباء خلف الستار وإعلان الحرب العالمية الثالثة، فيما الحرب العالمية الثانية لم تنته بعد، حيث لم يتم القضاء على شر الفاشية ومعتنقي الفكر الفاشي الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا".

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وأوضح أن سلطات كييف في حالة حرب مع شعبها منذ سنوات، وتدخّل روسيا جعل من الممكن وقف الإبادة الجماعية للناطقين بالروسية في أوكرانيا.

وكان سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، قد صرح بأن الحرب العالمية الثالثة "دخلت مرحلة نشطة".

وأشار الرئيس فلاديمير بوتين خلال افتتاح اجتماع اللجنة المنظمة الروسية لعيد النصر أمس الثلاثاء، إلى أن بث كراهية روسيا ونشر النازية الجديدة أصبح من المسلمات في أوكرانيا ودول البلطيق، فيما يتم تحريف التاريخ في أوروبا حيث فقد البعض ذاكرتهم.

وأكد بوتين في أكثر من مناسبة أن الجيش الروسي يخوض معاركه للقضاء على أتباع النازية الجديدة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي