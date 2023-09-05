بوتين: يجري تطبيع أفكار النازية وكراهية روسيا في أوكرانيا ودول البلطيق

أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن بث كراهية روسيا ونشر النازية الجديدة أصبح من المسلمات في أوكرانيا ودول البلطيق، فيما يتم تحريف التاريخ في أوروبا حيث فقد البعض ذاكرتهم.

وأضاف الرئيس الروسي خلال افتتاح اجتماع اللجنة المنظمة الروسية لعيد النصر اليوم الثلاثاء، أن "المعاني الجديدة، وتحديات العصر، تظهر بوضوح أن النازية هزمت عام 1945، لكن لسوء الحظ، لم يتم القضاء عليها بالكامل، وتتجسد مجددا في بث الكره لروسيا أو معاداة السامية، وتمجيد المجرمين النازيين، والدعاية المباشرة للنازية في دول البلطيق وأوكرانيا، حيث أصبحت قاعدة عامة هناك".

وأشار إلى أن "في هذا العام ستحل الذكرى الثمانون لأهم معارك الحرب الوطنية العظمى، والحرب العالمية الثانية بصفة عامة، وهي نقاط التحول التي جسدتها معارك ستالينغراد وكورسك وتحرير القوقاز ودونباس".

تجدر الإشارة إلى أن بوتين صرح في أكثر من مناسبة بأن الجيش الروسي يخوض معاركه للقضاء على أتباع النازية الجدد في أوكرانيا.

المصدر: RT