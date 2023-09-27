وسائل إعلام: برلمان كندا وافق على مقترح إدانة النازية بكافة أشكالها

وافق أعضاء البرلمان الكندي على مقترح لإدانة النازية بكافة أشكالها والتعبير عن التضامن مع جميع ضحاياها في الماضي والحاضر، حسبما ذكرت قناة "سي تي في" الثلاثاء.

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ووفقا للقناة، فإن مثل هذا الاقتراح قدمه زعيم حزب الكتلة الكيبيكية المعارض، إيف فرانسوا بلانشيت، خلال اجتماع للهيئة التشريعية، وإن الاقتراح حظي بتأييد ممثلي كافة الأحزاب في البرلمان.

ودان النواب دعوة النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا، الذي خدم في فرقة قوات الأمن الخاصة "غاليسيا" إلى البرلمان، كما "سحبوا" التكريم الذي قدم له.

وقالت زعيمة الحكومة الكندية في مجلس العموم (الوزيرة المكلفة بالتواصل مع البرلمان) كارينا غولد، بعد التذكير بأن أفراد عائلتها ناجون من المحرقة: "لو كان أي عضو في البرلمان على علم بمن هو الذي يُطلب الوقوف والتصفيق له، لما أيد ذلك أي شخص".

وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة الرئيس الأوكراني فلديمير زيلينسكي، وتم تقديمه على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، فأكرمه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو وزيلينسكي بالتصفيق.

واتضح لاحقا أن هونكا كان عضوا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "غاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.

وعلى خلفية فضيحة تكريم النازي الأوكراني العجوز أعلن رئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا استقالته اعتبارا من يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

المصدر: "تاس"