وصفت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تقاعس دول الغرب الكبرى عن إدانة تكريم النازي ياروسلاف هونكا الذي خدم في فرقة SS "غاليسيا"، في البرلمان الكندي، بالظاهرة المخزية.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "إنها فضيحة بالطبع إلا يصدر عن المعسكر الغربي وأعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، أي رد فعل على هذه الخطوة الصارخة لدعم النازية الجديدة، ويعتبر رفض القوى العظمى الإدانة رسميا لتكريم المحارب القديم من فرقة "غاليسيا" لقوات "إس إس" ظاهرة مخزية تفضحهم".

وتابعت زاخاروفا: "لم نسمع، وأعتقد أننا لن نسمع أبدا أي شيء من داونينغ ستريت، ولا من البيت الأبيض، ولا من الإليزيه حول هذه المسألة"، وأضافت ساخرة: "هذا الأمر ليس كملاحقة الصحفيين الروس.. الحديث هنا يدور عن حضور نازي داخل حرم البرلمان الكندي وهذا شي مقدس بالنسبة لهم".

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والأسبوع الماضي، نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورا تظهر مشاهد لتكريم هونكا من قبل الحاضرين خلال خطاب ألقاه الزعيم الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البرلمان الكندي في 22 سبتمبر.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في وقت لاحق أن الثناء العلني على النازيين "يميز بأفضل شكل النظام الحاكم في كندا برئاسة رئيس الوزراء جاستن ترودو"، مؤكدة أن الجانب الروسي "لن يتسامح مع مغازلة الليبراليين الكنديين للنازية".

دعت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي الثلاثاء إلى استقالة رئيس مجلس العموم أنتوني روتا بسبب فضيحة النازي الأوكراني العجوز. ووصفت الحادث بأنه "غير مقبول على الإطلاق" و"وصمة عار على مجلس النواب والكنديين". وأعلن روتا في وقت لاحق استقالته من منصبه.

المصدر: "تاس"