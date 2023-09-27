بيسكوف: تصفيق زيلينسكي للنازي يؤكد الأيديولوجية النازية لنظام كييف

قالالناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن تصفيق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للنازي من قوات الـ "إس إس" يؤكد مرة أخرى الأيديولوجية النازية لنظام كييف.

وتابع بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "إن تمسك نظام كييف بالإيديولوجية النازية ليس خبرا، بل إنه أمر كنا نتحدث عنه منذ وقت بعيد. وحقيقة أن زيلينسكي وقف وصفق للنازي يؤكد ذلك مرة أخرى".

وأضاف: "بالطبع لا يمكننا إلا أن نتعاطف مع ذكرى المحاربين القدامى الأوكرانيين الذين حاربوا الفاشية، بمن فيهم جد زيلينسكي".

وأشار إلى أن موسكو تعتقد أنه يجب على أوتاوا تقديم ياروسلاف هونكا، النازي من فرقة "غاليسيا" لقوات الـ "إس إس"، إلى العدالة، أو تسليمه لأولئك الذين يرغبون في القيام بذلك.

كما أفاد بأن الكرملين قد سمع تصريحات مسؤولين بولنديين ينوون طرح مسألة الملاحقة القضائيئة للنازي ياروسلاف هونكا.

وأكد بيسكوف أنه "لا يمكن أن يكون هناك قانون التقادم لمثل هذه الجرائم، إنه أمر واضح".

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" في الأسبوع الماضي صورا تظهر النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا وهو يهتف مع الحاضرين خلال خطاب ألقاه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في البرلمان الكندي في 22 سبتمبر الجاري. وقد تحمل رئيس البرلمان، أنتوني روتا، المسؤولية الكاملة عن الحادث. واعتذر، مؤكدا أنه وزملاؤه والوفد الأوكراني لم يعرفوا شيئا عن هوية المدعو.

من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن التكريم العلني للنازيين "هو أفضل وصف للنظام الحاكم لرئيس الوزراء جاستين ترودو"، في حين أن الجانب الروسي لا ينوي "تحمل الطريقة التي يغازل بها الليبراليون الكنديون النازية".

المصدر: تاس