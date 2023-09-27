بولندا تبحث عن أدلة على تورط النازي هونكا في قتل البولنديين

صرح المتحدث باسم معهد الذكرى الوطنية في بولندا، رافال ليشكيفيتش، بأن لجنة التحقيق التابعة للمعهد تبحث عن أدلة على تورط النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا في قتل البولنديين عام 1944.

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وقال ليشكيفيتش في حديث لوكالة الصحافة البولندية إن المحققين من لجنة التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الشعب التابعة للمعهد يدرسون حاليا مئات المجلدات من المواد التي تم جمعها في إطار التحقيق في جرائم فرقة "غاليسيا" التابعة لقوات الـ "إس إس".

وأضاف: "بغض النظر عن هذا البحث، فإن المدعي العام سيتخذ خطوات تتعلق بالحصول على مساعدة قانونية أجنبية من أجل الحصول على معلومات تتعلق بهونكا"، مشيرا إلى أنه كان عليه أن يقدم معلومات عن نفسه إلى دوائر الهجرة عند دخوله كندا.

وأشار إلى أن المحققين البولنديين ينوون البحث عن معلومات حول هونكا في أرشيف الدول الأخرى أيضا. وأوضح: "ربما توجد معلومات حوله في الأرشيف الأوكراني. لقد قدم الأوكرانيون مؤخرا في إطار تقديم المساعدة القانونية لنا وثائق تتعلق بالجرائم المرتكبة في غوتا بينياتسكايا".

وعبر ليشكيفيتش عن اعتقاده أن الوضع حول هونكا يشبه الوضع حول إيفان ديميانيوك وهو الحارس الأوكراني السابق في معسكرات الاعتقال الألمانية، الذي فر بعد الحرب إلى الولايات المتحدة، ولكن تم تسليمه إلى ألمانيا وإدانته. وأكد أنه إذا اكتشفت وارسو أدلة على ذنب هونكا فتنوي بولندا إرسال طلب لتسليمه إلى السلطات الكندية.

من جهته قال وزير التعليم الوطني والعلم البولندي، بشيميسلاف تشارنيك، أمس الثلاثاء، إنه قد اتخذ إجراءات تهدف إلى احتمال تسليم هونكا (98 عاما) الذي خدم في قوات الـ "إس إس".

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" في الأسبوع الماضي صورا تظهر ياروسلاف هونكا وهو يهتف مع الحاضرين خلال خطاب ألقاه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في البرلمان الكندي في 22 سبتمبر الجاري. وقد تحمل رئيس البرلمان، أنتوني روتا، المسؤولية الكاملة عن الحادث. واعتذر، مؤكدا أنه وزملاؤه والوفد الأوكراني لم يعرفوا شيئا عن هوية المدعو.

من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن التكريم العلني للنازيين "هو أفضل وصف للنظام الحاكم لرئيس الوزراء جاستين ترودو"، في حين أن الجانب الروسي لا ينوي "تحمل الطريقة التي يغازل بها الليبراليون الكنديون النازية".



المصدر: تاس