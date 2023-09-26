كندا لم تتلق طلبا من بولندا لتسليم النازي الأوكراني العجوز

لم يتلق وزير العدل والمدعي العام الكندي عارف فيراني، طلبا لتسليم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا، الذي دعي إلى البرلمان الكندي، ولا يمكنه التعليق على اقتراح وزير التعليم البولندي.

وقالت الوكالة في بيان "أبلغ وزير العدل والمدعي العام الكندي عارف فيراني الصحفيين يوم الثلاثاء أنه لا يستطيع التعليق على تصرفات وزير التعليم البولندي تشيرنيك لأنه لم يتلق منه أي طلب لتسليم هونكا".

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وأكد أنه لم يتواصل معه أحد من السلطات البولندية بهذا الخصوص حتى الآن.

وصرح سفير بولندا في أوتاوا فيتولد دزيلسكي، إن بلاده لن تقبل أبدا بمحاولات تبييض سمعة النازيين وتطالب باعتذار عن دعوة النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا إلى مجلس العموم الكندي.

وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، المحارب السابق في الفرقة الـ 14 "غاليسيا" لقوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية، لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

تم تقديم المحارب السابق في القوات النازية على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، وأكرمه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتصفيق.

واتضح لاحقا أن هونكا، كان عضوا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "غاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.

المصدر: نوفوستي