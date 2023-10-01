رئيس الوزراء السلوفاكي السابق: مشاكل سلوفاكيا أخطر من المشاكل الأوكرانية

قال رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيكو إن المساعدات السلوفاكية العسكرية لأوكرانيا ستتوقف، مؤكدا أن مشاكل سلوفاكيا أكثر خطورة من المشاكل الأوكرانية.

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ونقلت صحيفة Aktuality عن فيكو قوله: " "سلوفاكيا لديها مشاكل أكثر خطورة من مشاكل أوكرانيا، وإذا شكل حزب "سمير-إس دي" الحكومة، سنفعل ما بوسعنا لبدء محادثات السلام في أقرب وقت ممكن".

وأضاف فيكو أن إمدادات الأسلحة من براتيسلافا ستتوقف، لكنها ستواصل تقديم الدعم الإنساني لكييف فقط.

وفاز حزب "سمير-إس دي" بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو بالانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، وهو المعروف بموقفه المعارض لدعم أوكرانيا، والمطالب بتحسين العلاقات مع روسيا.

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وانتقد فيكو مرارا السلطات السلوفاكية بعد تسليمها نظام الدفاع الجوي إس-300 إلى أوكرانيا في أبريل 2022، وأكد أيضا أن إرسال مقاتلات ميغ-29 إلى أوكرانيا يعد انتهاكا صارخا للدستور السلوفاكي.

وأشار فيكو أيضا إلى أن نقل الأسلحة السلوفاكية إلى كييف يؤدي فقط إلى قتل الناس وإطالة أمد الصراع.

المصدر: نوفوستي