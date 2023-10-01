"نيوز ويك": وصول المعارضة السلوفاكية إلى السلطة يهدد بوقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

يشكل وصول حزب المعارضة السلوفاكية "سمير" إلى السلطة تهديدا كبيرا لاستمرار الإمدادات العسكرية السلوفاكية إلى أوكرانيا، بحسب ما ذكرت صحفية "نيوز ويك".

وأكدت الصحيفة أن من المرجح أن تكون نتائج الانتخابات السلوفاكية "دعوة للاستيقاظ بالنسبة لكييف"، التي تلقت سابقا مساعدات عسكرية من سلوفاكيا، لكن رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو أكد مرارا في حملته الانتخابية أنه يسعى لقطع إمدادات الأسلحة عن كييف في حال فوز حزبه بالانتخابات.

وانتقد فيكو مرارا السلطات السلوفاكية بعد تسليمها نظام الدفاع الجوي إس-300 إلى أوكرانيا في أبريل 2022، وأكد أيضا أن إرسال مقاتلات ميغ-29 إلى أوكرانيا يعد انتهاكا صارخا للدستور السلوفاكي.

وأشار فيكو أيضا إلى أن نقل الأسلحة السلوفاكية إلى كييف يؤدي فقط إلى قتل الناس وإطالة أمد الصراع.

المصدر: newsweek