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فوز حزب روبرت فيكو المؤيد لروسيا في انتخابات سلوفاكيا

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فوز حزب روبرت فيكو المؤيد لروسيا في انتخابات سلوفاكيا
Globallookpress
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فاز حزب "سمير-إس دي" بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو بالانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، المعروف بموقفه المعارض لدعم أوكرانيا، والمطالب بتحسين العلاقات مع روسيا.

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وحصل حزب "سمير-إس دي" بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو على 23.3 في المئة، متغلبا على حزب سلوفاكيا التقدمي الذي حصل على 17 في المئة. 

وتعهد فيكو بأن سلوفاكيا لن ترسل "قذيفة واحدة" إلى أوكرانيا ودعا إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

ويتوقع المراقبون أن تحدث حكومة فيكو تغيرا جذريا في سياسة سلوفاكيا الخارجية لتلحق بالمجر الرافضة للحرب والعقوبات ضد روسيا.

ويرجح أن يسيطر حزب "سمير" على 42 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 150 وبالتالي سيحتاج إلى شركاء في الائتلاف لنيل الأغلبية.

وينظر إلى حزب "هلاس-إس دي" اليساري الذي ظهر عام 2020 عندما انسحب عدد من نواب "سمير" من حزب فيكو كشريك محتمل لحزب فيكو، حيث من المتوقع بأن يحصل على 27 مقعدا.

المصدر: أ ف ب

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