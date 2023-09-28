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بوتين يعلن الـ30 من سبتمبر من كل عام عيد انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا

أخبار روسيا

بوتين يعلن الـ30 من سبتمبر من كل عام عيد انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا
Sputnik
أرشيف
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صادق الرئيس فلاديمير بوتين على قانون يعلن الـ30 من سبتمبر من كل عام عيدا تحتفل بها روسيا بعودة المناطق الجديدة إلى قوامها.

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ورفع بوتين في وقت سابق إلى مجلس "الدوما" الروسي مشروع قانون يعلن الـ30 من سبتمبر من كل عام عيدا تحتفل فيه البلاد بعودة جمهوريتي دونيتسك، ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون إلى قوام روسيا.

وفي الفترة من الـ23 وحتى الـ27 من سبتمبر 2022، تم إجراء استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا في المناطق المذكورة.

وصوتت الأغلبية الساحقة من السكان هناك لصالح الانضمام إلى روسيا، وفي 30 سبتمبر من العام المذكور وقع بوتين والزعماء الإقليميون في المناطق الأربع اتفاقيات قبول الأراضي الجديدة في قوام روسيا كيانات فيدرالية كاملة الحقوق.


المصدر: نوفوستي

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