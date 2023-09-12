بوتين يقترح تحديد يوم للاحتفال بإعادة توحيد المناطق الجديدة مع روسيا

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون إلى مجلس الدوما، يقترح تحديد يوم 30 سبتمبر من كل عام للاحتفال بإعادة توحيد المناطق الجديدة مع روسيا.

وقالت الوثيقة: "30 سبتمبر هو يوم إعادة توحيد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون مع روسيا الاتحادية (في عام 2022)".

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وجاء في المذكرة التوضيحية المرفقة، أن قبول المناطق الجديدة في عداد روسيا يقوم في أساسه على المنشأ والمصير التاريخي المشترك للشعوب التي تعيش على أراضيها، وكان نتيجة التعبير عن إرادة الملايين من الناس وممارستهم لحقهم المشروع في تحديد وضعهم السياسي بحرية ودون تدخل خارجي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومن المفترض أنه في حال اعتماده، فإن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره رسميا.

في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2022، تم إجراء استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون. وصوتت الأغلبية الساحقة لصالح هذا الانضمام. وفي 30 سبتمبر، وقع بوتين والزعماء الإقليميون اتفاقيات بشأن قبول الأراضي الجديدة في نطاق روسيا.

المصدر: نوفوستي