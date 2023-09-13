أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رغبته في أن تتاح له الفرصة من أجل التوسط في محادثات سلام حول أوكرانيا، مشيرا إلى اعتقاده بأننا بعيدو المنال للقيام بذلك.

وقال غوتيريش إن الوضع لا يزال بعيدا عن الشروع في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك في رده على سؤال عمّا إذا كان وجود تجمّع القادة في الأمم المتحدة خلال أسبوع اجتماعات رفيعة المستوى قد يُمكنه أن يعزّز الوضع لحل النزاع في أوكرانيا.

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وقال غوتيريش: "نحن مستمرون في الدفع من أجل السلام".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أشارت مراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، إلّا أن كييف فرضت حظراً على هذا الأمر حتى على المستوى التشريعي في البلاد.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد قال في وقت سابق خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين G20: "لن يكون هناك اتفاقيات مينسك-3".

بدوره، ذكر المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مثل هذه التصريحات "تؤكد تماما" موقف كييف بشأن إحجامها عن مسألة التفاوض.

من جهته، يدعو الغرب باستمرار الجانب الروسي إلى المفاوضات، حيث تبدي موسكو بدورها استعدادها لهذا الأمر، وفي الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للتفاوض.

المصدر: نوفوستي