زاخاروفا: لافروف سيعقد نحو 20 اجتماعا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيعقد نحو 20 اجتماعا ثنائيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضافت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "كما تعلمون، بدأت الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 سبتمبر الجاري. وسيترأس الوفد الروسي فيها وزير الخارجية سيرغي لافروف".

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وأشارت زاخاروفا إلى أن جدول مشاركة الوزير لافروف، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر مزدحم ويتم تحديثه باستمرار.

وسخرت زاخاروفا من مزاعم الغرب بخصوص عزلة روسيا، وقالت: "يتزايد عدد اللقاءات والاجتماعات باستمرار. سيتم عقد اجتماعات ومباحثات ثنائية مع ممثلي وقيادات المنظمات الدولية، بما في ذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الحدث الرئيسي، في زيارة لافروف إلى نيويورك سيكون خطابه خلال المناقشة السياسية العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في 23 سبتمبر. ووفقا لها، سيطرح الوزير الروسي في كلمته بالتفصيل النهج المبدئي الروسي تجاه أهم التحديات العالمية، بما في ذلك مواصلة تطوير نظام العلاقات الدولية بهدف تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل حقا، يقوم على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت زاخاروفا، أن الوزير لافروف سيشارك خلال وجوده في نيويورك، في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.

وأوضحت زاخاروفا أنه سيتم خلال اللقاء الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون "مناقشة قضايا التحسين الشامل للمنظمة وآفاق تعميق تفاعلها مع الأمم المتحدة". وأشار الدبلوماسي إلى أن إيران، التي أصبحت العضو التاسع في المنظمة في يوليو الماضي، ستشارك في هذا الاجتماع للمرة الأولى.

المصدر: تاس