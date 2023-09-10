لافروف: الغرب لا يمكن أن يظل مهيمنا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بختام قمة مجموعة العشرين، إن الغرب لن يتمكن من مواصلة هيمنته والبقاء مسيطرا، مع ظهور مراكز جديدة للتطور العالمي.

وأضاف لافروف: "لا يستطيع الغرب الاستمرار في هيمنته، لأن مراكز جديدة للتطور العالمي قد ظهرت منذ فترة طويلة، وموضوعيا أخذت تكتسب المزيد من القوة".

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وأشار لافروف إلى أنه يجب على الدول الغربية، بعد هذه القمة، أن تفكر في مدى قدرتها على "مواصلة خط هيمنتها".

وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه تم في الإعلان الختامي للقمة " التوصل إلى حل صحي للغاية فيما يتعلق بضرورة تحقيق توازن عادل ومنصف للمصالح".

وقال: "أكرر مرة أخرى، الهدف ليس بالقريب، لكن التحرك في هذا الاتجاه بدأ. نحن بدورنا سنواصل تعزيز هذه الاتجاهات الإيجابية، بما في ذلك خلال رئاسة البرازيل العام المقبل لمجموعة العشرين وجنوب إفريقيا في عام 2025".

وعقدت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10، وبالإضافة إلى أعضاء المجموعة شاركت تسع دول أخرى هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات وسلطنة عمان وسنغافورة. ومثل روسيا في هذه القمة وزير خارجيتها سيرغي لافروف.

المصدر: تاس