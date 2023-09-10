لافروف: قمة مجموعة G20 كانت ناجحة والمجموعة تشهد إصلاحا داخليا

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي، بأنها كانت ناجحة، وأضاف أن مجموعة العشرين تعيش الآن إصلاحا داخليا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة G20: "إن القمة تمثل نجاحا دون أي شك، أولا وقبل كل شيء للرئاسة الهندية، ولكن أيضا لنا جميعا".

وتابع أن "مجموعة العشرين تشهد نوعا من الإصلاح الداخلي، يتجلى بالدرجة الأولى في الزيادة الملموسة في نشاط أعضاء مجموعة العشرين من الجنوب العالمي الذين عملوا بوضوح وإصرار، مع الدور القيادي للهند، على أخذ مصالحهم بعين الاعتبار في الاتفاقيات التي بحثتها مجموعة العشرين، ونجحت في تضمينها بإعلان القمة".

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ومن أبرز التصريحات التي أدلى بها لافروف:

كانت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بمثابة نقطة تحول فيما يتعلق بالتوجهات لضمان توازن المصالح في الاقتصاد العالمي

ستعطي قمة مجموعة العشرين زخما جديا لإصلاح صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية

لن يتمكن الغرب من مواصلة خط الهيمنة وبقاء قوة مهيمنة مع ظهور مراكز جديدة للتنمية العالمية

الموقف الموحد للجنوب العالمي في الدفاع عن مصالحه المشروعة، أسهم إلى حد بعيد في إفشال محاولة الغرب لـ"أوكرنة" جدول الأعمال بأكمله على حساب مناقشة المشاكل الملحة للبلدان النامية

هناك فهم صحيح بين الدول النامية الأعضاء في مجموعة العشرين لما يحدث في أوكرانيا

تضمن إعلان مجموعة العشرين مبادئ مهمة للأمن الغذائي تدعمها روسيا

ما ورد في إعلان مجموعة العشرين من دعوة لوقف الهجمات ضد منشآت الطاقة تشمل أيضا الهجمات الإرهابية ضد خط الأنابيب "السيل الشمالي" واستهداف محطة زابوروجيه للطاقة الذووية

المصدر: RT