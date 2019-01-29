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من هو الطيار الحربي المصري "كوبرا" قائد مقاتلة رافال الذي لقي مصرعه؟ (صور)

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من هو الطيار الحربي المصري
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شيع آلاف المواطنين في محافظة المنوفية بمصر، جنازة الطيار الحربي المصري مهتدي السيد الشاذلي المشهور بـ"كوبرا"، وسط حزن شديد في قريته بعد أن لقي مصرعه أثناء طلعة تدريبية روتينية.

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الطيار المصري مهتدي الشاذلي
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مصرع طيار حربي مصري قائد مقاتلة رافال

ويعد الطيار المصري مهتدي الشاذلي، من أهم قادة القوات الجوية المصرية، حيث يلقب باسم "كوبرا"، لقيامه بعمليات وضربات "تلدغ" الإرهابيين في أماكن اختبائهم.

وقام الشاذلي بأول هجوم جوي مصري على تنظيم داعش في ليبيا، والذي نفذته القوات الجوية المصرية بعد مقتل الأقباط في مدينة درنة الليبية.

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الطيار المصري كوبرا

واشتهر الطيار المصري بقيادته لطائرات رافال المصرية، التي حصلت عليها القوات الجوية المصرية من فرنسا عام 2015.

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صورة الطيار المصري

وولد الطيار المصري في قرية الأطارشة بمركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية، حيث شيعت جنازته هناك.

المصدر: RT

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