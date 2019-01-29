مصرع طيار حربي مصري قائد مقاتلة رافال

لقى الطيار الحربي المصري مهتدي الشاذلي المشهور باسم "كوبرا" مصرعه، خلال طلعة جوية تدريبية بإحدى الطائرات.

وقالت مصادر إعلامية إن الطيار المصري، كان يقود طائرة تدريبية مصرية الصنع من طراز k8e، وسقطت به أثناء قيامه بطلعة تدريبية.

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ووفقا للمصادر فقد كان الطيار يعمل على مقاتلات من طراز رافال الفرنسية، وصاحب أول ضربة جوية لتنظيم داعش في ليبيا بمدينة درنة.

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وأضافت المصادر أنه تم تشييع جنازة الطيار في قرية الأطارشة بمركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية، فيما أصيب أهالي القرية بصدمة كبيرة.

المصدر: RT + فيسبوك