"سي أن أن": الغرب غير قادر على تلبية احتياجات قوات كييف من الذخائر بخلاف روسيا

ذكرت شبكة "سي إن إن" في مقال نشرته، أن الدول الغربية لا تستطيع توفير كمية الذخيرة التي تحتاجها كييف.

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وأوضحت الصحيفة في مقالها أنه، بعد مرور 18 شهرا تقريبا على بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين القذائف التي تريدها أوكرانيا ومدى السرعة التي يمكن للمصانع الأوروبية والأمريكية توفيرها لها.

وأشار المقال إلى تزايد المخاوف من أن يكون مصنعو الأسلحة الأوروبيين غير مهيئين وغير قادرين على تلبية احتياجات قوات كييف المتزايدة من الذخائر.

ولفت المقال إلى أن روسيا، بالرغم من العقوبات الغربية المتواصلة ضدها، لا تزال قادرة على إنتاج الأسلحة والذخائر بالكميات التي تحتاجها الجيوش الروسية في أرض المعركة وبشكل اسرع من الغرب. علاوة على ذلك، لم تتعلم الدول الغربية بعد إنتاج قذائف رخيصة وموحدة على نطاق واسع، على عكس روسيا.

وفي ذات السياق، صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في وقت سابق، أن المجمع الصناعي العسكري الروسي يعمل بأقصى طاقته، وتم رفع الإنتاج لتلبية احتياجات العملية الخاصة عدة مرات، فيما يتم تحسين عينات الأسلحة والمعدات.

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة صحافية، إن القوات الأوكرانية تستخدم حوالي 5 آلاف قذيفة يوميا، بينما تنتج الولايات المتحدة 15 ألف قذيفة في الشهر.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعباً بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي + CNN