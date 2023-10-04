وزير الدفاع الإيطالي: فعلنا كل ما بوسعنا لأجل أوكرانيا وليس هناك مساحة أكبر

صرح وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، بأن سلطات البلاد فعلت الكثير لدعم أوكرانيا، وليس هناك مساحة أكبر بسبب محدودية الموارد لدى روما.

وقال كروزيتو في مقابلة الأربعاء مع "سكاي نيوز24": "من وجهة النظر هذه، فعلت إيطاليا كل ما في وسعها تقريبا، وليس هناك مساحة (للتحرك) أكبر"، مشيرا إلى أن روما ركزت على نقل أنظمة الدفاع الجوي إلى كييف.

وأشار كروزيتو إلى أن وزير الخارجية أنطونيو تاياني تحدث خلال زيارته كييف للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لرؤساء الدبلوماسية الأوروبيين، عن “الخيار السياسي” وقال: "عندما نتحدث عن إمدادات إلى أوكرانيا هناك جانبان: جانب سياسي وآخر تقني لمعرفة ما يمكننا تقديمه دون تعريض الدفاع الإيطالي للخطر".

وأضاف الوزير: "هناك طلب مستمر من الجانب الأوكراني للحصول على مساعدات، ونحن بحاجة إلى التحقق مما يمكننا تقديمه مقارنة بما يحتاجون إليه"، معلنا عن "توافر شروط حزمة ثامنة للمساعدات العسكرية، ولكن في الوقت الحالي يبقى هذا مجرد إعلان نوايا".

ويشار إلى أن فرنسا وإيطاليا قدمتا في وقت سابق لأوكرانيا نظام دفاع "أرض-جو" متوسط المدى من طراز "سامب-تي" لحماية كييف ومدن أخرى.

وسبق أن تحدث الوزير بشأن حزمة المساعدات العسكرية الثامنة لأوكرانيا، وذكر أن "الحُزَم يتم بناؤها على أساس الطلبات وإمكانية تلبيتها"، موضحا أنه "إذا كان من الممكن تلبية الطلبات، فسنتمكن من بناء الحزمة الثامنة. ونحن نقوم حاليا بإعادة تقييم الطلبات مرة أخرى".

هذا وأشار كروزيتو، إلى أن إمكانية بدء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا ستصبح أكبر في الربيع المقبل، مشيرا إلى أن الشتاء سيعيق العمليات على الأرض.

المصدر: RT