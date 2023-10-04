وزير الدفاع الإيطالي يتحدث عن فرصة بدء مفاوضات أوكرانية روسية الربيع المقبل

صرح وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الأربعاء، بأنه في الربيع المقبل ستصبح إمكانية بدء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا أكبر، مشيرا إلى أن الشتاء سيعيق العمليات على الأرض.

ونقلت وكالة "أكي" الإيطالية عن الوزير كروزيتو حديثه في "مهرجان المدن"، في روما اليوم الأربعاء: "أعتقد أن الشتاء سيعيق العمليات على الأرض وأخشى أن يزيد من الأنشطة الجوية لروسيا، التي لم تستخدم بعد طائرات الجيلين الرابع والخامس المتوفرة لديها".

وأضاف: "لدي انطباع بأن شخصا ما قد يعتبر هذا الشتاء بمثابة نقطة حاسمة في النزاع، الذي يبدو أنه لن ينتهي أبدا، وبعد هجوم مضاد ما من جانب أوكرانيا وروسيا، يمكن أن يكون الربيع هو الفترة التي تكون فيها كلا الدولتين قد استنفذتا الأسلحة ويمكنهما بدء المفاوضات".

وأشار الوزير إلى أن "جميع الفنيين يميلون إلى الاعتقاد بأنه لا أحد يفكر حقا باستخدام الأسلحة النووية"، موضحا أن "هذا هو الوضع على المستوى العقلاني، وبالتأكيد لا يوجد ما يقف ضد الجنون، لكن لا أحد يخشى اليوم من تصعيد قد يؤدي إلى حرب نووية".

وحول حزمة مساعدات عسكرية ثامنة لأوكرانيا، ذكر الوزير، أن "الحزم يتم بناءها على أساس الطلبات وإمكانية تلبيتها"، موضحا أنه "إذا كان من الممكن تلبية الطلبات، فسنتمكن من بناء الحزمة الثامنة. ونحن نقوم حاليا بإعادة تقييم الطلبات مرة أخرى".

هذا وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، يوم أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أنه لدى كييف 6 إلى 8 أسابيع متبقية "للهجوم المضاد" قبل بدء فصل الشتاء.

وفي وقت سابق، نصح وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس القيادة الأوكرانية بتجنيد الشباب بشكل أكثر نشاطا للخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن هذا سيمنع تباطؤ وتيرة الهجوم المضاد وإحراز تقدم قبل البرد المقبل.

المصدر: RT