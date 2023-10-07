جو بايدن: الولايات المتحدة تدين الهجوم ضد إسرائيل ومن حق تل أبيب أن تدافع عن نفسها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان يوم السبت، إن الولايات المتحدة تدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الذي شنته "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس ضد إسرائيل.

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وأفاد بايدن في البيان بأنه تحدث هذا الصباح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الهجمات المروعة والمستمرة في إسرائيل.

وأضاف "وقد أوضحت لرئيس الوزراء نتنياهو أننا على استعداد لتقديم جميع وسائل الدعم المناسبة لحكومة وشعب إسرائيل".

وذكر جو بايدن أنه من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وعن شعبها.

ووجه الرئيس الأمريكي تحذيرا لأي طرف آخر معاد لإسرائيل يسعى للحصول على ميزة في هذا الوضع، مردفا بالقول "إن دعم حكومتي لأمن إسرائيل قوي للغاية ولا يتزعزع".

وأوضح أنه وفريقه يتابعون هذا الوضع عن كثب، مشيرا إلى أنه سيبقى على اتصال وثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو.

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وفجر يوم السبت أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية فقتلوا وجرحوا عددا منهم وأسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن "طوفان الأقصى بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج، وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا".

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية" وشن غارات على القطاع.

إلى ذلك اعترفت القوات الإسرائيلية بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة دون تحديد عددهم، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، رسميا أن هناك رهائن وأسرى لدى حماس، وأن هناك أيضا وفيات بين الجنود الإسرائيليين.

المصدر: RT



