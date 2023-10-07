"كتائب القسام" تنشر مشاهد من منظومة الصواريخ التي مهدت الضربة الافتتاحية لـ"طوفان الأقصى" (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت، مشاهد لمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم التي مهدت الضربة الافتتاحية لـ"طوفان الأقصى".

وقالت "كتائب القسام" إن صواريخ "رجوم" استخدمت في التمهيد الناري لعبور عناصرهم إلى الأراضي المحتلة ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وفجر يوم السبت أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية فقتلوا وجرحوا عددا منهم وأسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن "طوفان الأقصى بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج، وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا".

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية" وشن غارات على القطاع.

المصدر: RT