شاب فلسطيني يشارك في "طوفان الأقصى" بطريقة غريبة (فيديو)

قرر شاب فلسطيني أن يشارك في المعركة ضد إسرائيل بطريقته الخاصة، بعود ثقاب وتكبيدها خسائر مادية، عندما أقدم على حرق عدد من الجرافات والمعدات في إحدى مستوطنات غلاف غزة.

وتم تصوير الفيديو في مكان بدا خاليا من الناس، والشاب يشعر بالفخر بعد تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر مادية، ورافق العملية بتكبيرات وتعليقات لا تخلو من الفكاهة.

وتحدث الشاب مجهول الهوية، بلكنة فلسطينية واضحة، ومما قاله: "كم هو شعور جميل، ها أنا قد أحرقت خيمتهم وأحرقت جرافاتهم".

وأخذ يعدد عدد الجرافات المحترقة، وانتبه إلى أنه نسي حرق إحدى المولدات فسارع لإكمال المهمة.

وأضاف قائلا: أشعر بنفسي وكأنني في معركة.. معركة جميلة وأنا أرى الجرافات تحترق.

وختم ببيت شعر يقول: "إذا الحرب شدت مشينا لها".

المصدر: RT