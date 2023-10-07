الجيش الإسرائيلي: مستمرون في شن ضربات على قطاع غزة (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي في بيان فجر الأحد أنه مستمر في شن ضربات على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه استهدف موقع إطلاق صواريخ ومراكز قيادة تشغيلية وعددا من المسلحين الفلسطينيين.

وأضاف أنه على مدار الساعات الماضية، ضربت القوات الجوية موقع إطلاق مخفي واستهدفت اثنين من المسلحين بالقرب منه.

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وأشار إلى أنه تم تحديد خلية مسلحة حاولت التسلل من البحر وتم استهدافها عبر طلعة جوية.

وأوضح في بيانه أن تم أيضا استهداف مسلحين ومركبات إضافية حاولت اختراق السياج الأمني من قطاع غزة والتسلل إلى إسرائيل.

وبين أن مقاتلة إسرائيلية قصفت مركز قيادة تشغيلي لنظام الصواريخ تابعة لحماس ومقر قيادة تابع لحركة "الجهاد الإسلامي".

كما نشر الجيش مقطع فيديو قال إنه يوثق استهداف عنصر من "كتائب القسام" كان على متن دراجة نارية.

إلى ذلك نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، سلسلة تدوينات على منصة "X" فجر الأحد كشف من خلالها عمليات استهداف أخرى نفذها الجيش.

#السيوف_الحديدية



شن جيش الدفاع غارة على غرفتيْ عمليات استخدمتهما منظمة #حماس الإرهابية في قطاع غزة



شنت طائرات مقاتلة في وقت سابق من هذا اليوم غارة على بنيتين تحتيتين عملياتيتين تم وضعهما في مسجدين واستخدمتهما منظمة حماس الإرهابية لتوجيه الإرهاب ضد دولة #إسرائيل.

حماس تتمادى في… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2023

كما نشر أدرعي مقاطع فيديو حذر من خلالها أهالي غزة وطالبهم بمغادرة القطاع كون الجيش سينفذ غارات لما يزعم أنها قواعد أو مواقع للمقاومة.

#عاجل سكان قطاع غزة انتبهوا! عمليات حماس تجبر جيش الدفاع للعمل في أماكن سكنكم فمن أجل سلامتكم عليكم ترك مكان سكنكم حالًا.

🔴 سكان منطقة المقوسي يجب التوجه الى مركز مدينة غزة

🔴 سكان بيت حانون يجب التوجه الى مركز مدينة غزة

🔴 سكان منطقة شمال وشرق البريج التوجه الى المأوي في… pic.twitter.com/1x0kVVd0hZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2023

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

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وفي ساعات المعركة الأولى نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

واعترفت القوات الإسرائيلية بسقوط قتلى في صفوفها بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين بيد حماس دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء السبت أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع بلغت 232 قتيلا وحوالي 1700 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية